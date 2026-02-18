Свердловское правительство: снятие брони и постановка на учет заводчан — фейк

Департамент информационной политики Свердловской области заявил, что распространение информации о постановке на воинский учет сотрудников оборонных заводов является фейком. В сети начала распространяться информация о том, что с заводчан снимают бронирование для последующего заключения контракта с Минобороны России.

«В сети зафиксирована очередная попытка распространения недостоверных сведений. Злоумышленники создали анонимный Telegram-канал, чтобы дезинформировать руководство оборонных предприятий Среднего Урала»,— предупредили в региональном департаменте.

На распространяемом видео нанесены водяные знаки одного из СМИ. В свердловском правительстве просят не пересылать недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях.