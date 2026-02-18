На Урале распространяют очередной фейк о выделении жилья трудовым мигрантам

Антитеррористическая комиссия Свердловской области опровергла информацию о введении в Свердловской области льгот на получение жилья для специалистов из Индии и о распространении наркотических веществ гражданами Индии. Сообщение разместили в Telegram-канале ведомства.

Фото: «Антитеррор-Урал»

«В сети выявлена новая попытка распространения недостоверной информации. Злоумышленники в очередной раз вбрасывают фейковые сообщения о выделении жилья трудовым мигрантам из Индии и задержании иностранных наркоторговцев»,— говорится в канале комиссии.

Чтобы придать видимость достоверности, провокаторы генерируют фейковые публикации от лица СМИ, якобы размещенные на сайте источника. В действительности данная информация не размещалась в СМИ.

Это вброс, направленный на дискредитацию государственной миграционной и демографической политики, добавили в ведомстве. С начала 2026 года на территории Свердловской области было зафиксировано уже 4 провокации в отношении мигрантов из Индии.

Ранее департамент информационной политики Свердловской области заявлял, что распространение информации о постановке на воинский учет сотрудников оборонных заводов является фейком.

Полина Бабинцева