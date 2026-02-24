FIFA может перенести из Мексики стыковые матчи чемпионата мира из-за беспорядков

Международная федерация футбола (FIFA) может лишить Мексику межконтинентальных стыковых матчей чемпионата мира из-за беспорядков в стране. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источник.

22 февраля в Мексике был убит глава наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегера Сервантес, также известный как «Эль Менчо». Члены картеля в ответ устроили масштабные беспорядки в девяти штатах и заблокировали более 250 федеральных трасс. По данным газеты Jornada, погибли не менее 18 человек.

Межконтинентальные стыковые матчи должны пройти в Сапопане и Гвадалахаре в конце марта. Победитель матча между сборными Новой Каледонии и Ямайки встретится с командой ДР Конго. Также состоится встреча сборных Боливии и Суринама, сильнейший сойдется с иракцами.

По данным издания, в FIFA «крайне обеспокоены» происходящим в стране. Встречи будут перенесены, если организация «не получит гарантий безопасности». «Мы будем дальше следовать действиям и указаниям различных государственных органов, направленным на обеспечение общественной безопасности и восстановление нормальной ситуации»,— сообщил источник.

В мексиканских городах Мехико, Гвадалахара и Монтеррей пройдут 13 игр мирового первенства, включая матч открытия между сборными Мексики и ЮАР. Также чемпионат мира примут США и Мексика.

Таисия Орлова