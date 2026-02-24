Автопродажи в ЕС снизились на 3,9% в январе

В январе в Евросоюзе было продано почти 800 тыс. новых автомобилей — на 3,9% меньше, чем годом ранее. Такие данные представила Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

Продажи сократились впервые с июня 2025 года. Значительным оказалось снижение на ряде ключевых рынков: в Германии и во Франции они упали на 6,6%. При этом некоторые другие важные рынки показывали рост: на 6,2% в Италии, на 1,1% в Испании.

Доля полностью электрических автомобилей в продажах в январе достигла 19,3% против 14,9% годом ранее. Доля автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, наоборот, продолжала снижаться. В январе 2026 года она составила 22% и 8,1% соответственно — против 29,5% и 10% в январе 2025 года. Доля гибридных автомобилей по итогам января этого года составила 48,4%.

О ситуации на рынке новых авто в России — в материале «Ъ» «Авторынок замело».

Яна Рождественская