Суммарные доходы РЖД выросли в 2025 году почти на 10%

Суммарные доходы «Российских железных дорог» (РЖД) за 2025 год выросли на 9,5% по сравнению с годом ранее. Показатель достиг 3,1 трлн руб., сообщил источник «Ъ», близкий к компании.

Прибыль РЖД от продаж выросла на 40,4 млрд руб. по сравнению с 2024 годом. Холдинг сохраняет принцип опережающего роста доходов над расходами, отметил собеседник. Чистый долг компании составил 3,33 трлн руб. РЖД в прошлом году выплатили 492,5 млрд руб. по налогам, сборам, страховым взносам и выполнили свои обязательства в полном объеме. На инвестиционную программу в 2025 году выделили более 860 млрд руб., ввод основных фондов составил рекордные 1,1 трлн руб.

В феврале генеральный директор компании Олег Белозеров отчитался о чистой прибыли в 2025 году в размере 14 млрд руб. Годом ранее этот показатель достигал 13,9 млрд руб. Уровень EBITDA выполнен в объеме 984,2 млрд руб. (+16,3% год к году). Глава РЖД отметил, что ключевая задача компании в 2026 году — операционная эффективность, которая должна быть обеспечена соответствующей погрузкой.

