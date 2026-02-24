Зеленский заявил о «начале конца» конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times назвал ситуацию в переговорном процессе «началом конца» боевых действий. При этом он считает, что российская сторона не настроена серьезно на завершение конфликта с Украиной.

«Они (российские власти.— "Ъ") играют с Трампом и со всем миром. Так оно и есть»,— заявил президент.

Господин Зеленский отверг утверждения о том, что Киев может использовать возможное перемирие с Россией для перегруппировки. При этом он заверил, что Москве нужна приостановка боевых действий не меньше, чем Киеву. «Украине необходимо прекращение огня — вчера, сегодня, завтра. Нам не нужна пауза. Нам нужно окончание войны»,— сказал он.

Идею уступить Донбасс в обмен на прекращение боевых действий Владимир Зеленский назвал «недальновидной». Он отметил, что давление Вашингтона на Киев в вопросе уступок сильнее, чем на Москву, но выразил надежду, что президент США Дональд Трамп изменит позицию.

Также президент призвал Евросоюз перестать «увиливать» и определить дату вступления Украины в альянс. Господин Зеленский хотел бы, чтобы Украина вступила в союз в 2027 году. «Мне нужна дата. Я прошу об этом. Давайте не допустим, чтобы будущие лидеры или следующее поколение столкнулись с ситуацией, когда Россия блокирует членство Украины в ЕС на 50 лет»,— сказал украинский президент.