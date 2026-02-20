Зеленский назвал сроки нового раунда переговоров по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новый раунд переговоров по мирному урегулированию с представителями США и России может состояться в ближайшие 7-10 дней.

«Рассчитываем, что в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров и что этот раунд может быть действительно результативным»,— написал господин Зеленский в Telegram-канале.

Украинский президент также заявил о готовности к очередному обмену военнопленными с Россией. Когда состоится обмен — Владимир Зеленский не уточнил. Прошлый проходил по итогам второго раунда переговоров в Абу-Даби в начале февраля по формуле «157 на 157».

Делегации США, России и Украины встречались 17-18 февраля в Женеве. Российскую переговорную группу возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он назвал встречу тяжелой, но деловой. Украинская сторона отметила продвижение в переговорном процессе.