Никто не выкупил старинный дом в Воронеже за 15,9 млн рублей

Торги по продаже нежилого здания 1917 года постройки и земельного участка на улице Войцеховского, 15 в Центральном районе Воронежа признаны несостоявшимися. Комиссия приняла такое решение из-за отсутствия заявок на аукцион. Начальная стоимость лота составляла 15,9 млн руб. Это следует из документации тендера.

Лот представляет собой трехэтажное строение (включая один подземный этаж) площадью 533 кв. м и земельный участок на 615 кв. м. Объект предназначен для коммерческого использования, а именно для бытового обслуживания и торговли. Состояние здания является удовлетворительным, однако ему необходим капитальный ремонт. Несмотря на номинальный срок службы 150 лет, экспертиза показала износ объекта в 72%, что по нормативам приравнивает его к ветхому. Инженерные коммуникации к зданию не подведены.

По данным портала ГИС «Торги», новые торги по продаже лота не объявлялись.

В начале февраля «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Тамбове не состоялись торги по продаже трех зданий, двух участков и гаража за 125,9 млн руб.

Кабира Гасанова