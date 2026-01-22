В центре Воронежа продают старинный дом за 16 млн рублей

Администрация Воронежа выставила на открытый аукцион единым лотом нежилое здание 1917 года постройки и земельный участок на улице Вайцеховского, 15 в Центральном районе. Начальная стоимость — 15,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

В состав лота входят трехэтажное (один этаж — подземный) здание площадью 533 кв. м и земельный участок на 615 кв. м. Сооружение предназначено для бытового обслуживания и торговли. Его техническое состояние оценено как удовлетворительное, но требующее капитального ремонта. Номинальный срок службы — 150 лет. Согласно оценке экспертов, здание изношено на 72%, что по нормативам указывает на его ветхость. К объекту не подведены инженерные коммуникации.

Шаг аукциона — 796,5 тыс. руб., размер задатка — 1,6 млн руб. Заявки на участие в торгах можно подавать до 16 февраля, итоги подведут 25-го.

Накануне стало известно, что в Тамбовской области не состоялся аукцион на право аренды объекта культурного наследия федерального значения (ОКН) «Усадьба Воронцовых-Дашковых». Стартовая ежемесячная плата составляла 15,7 тыс. руб.

Кабира Гасанова