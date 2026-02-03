Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Никто не выкупил три здания, два участка и гараж в Тамбове за 126 млн рублей

Не состоялся третий аукцион по продаже принадлежащего муниципалитету имущественного комплекса на улице Сергея Рахманинова в Тамбове. Это связано с отсутствием заявок на торги, следует из документации. Начальная цена лота составляла 125,9 млн руб.

Одно из зданий имущественного комплекса на улице Сергея Рахманинова в Тамбове

Одно из зданий имущественного комплекса на улице Сергея Рахманинова в Тамбове

Фото: из аукционной документации

Одно из зданий имущественного комплекса на улице Сергея Рахманинова в Тамбове

Фото: из аукционной документации

В состав комплекса входили административное здание площадью 1 тыс. кв. м и гараж на 122,5 кв. м, расположенные на участке в 2,1 тыс. кв. м, а также — две двухэтажные нежилые постройки (211,8 кв. м и 358,7 кв. м) с еще одним земельным участком (1,1 тыс. кв. м).

Новые торги пока не объявлены.

Первые и вторые торги по продаже лота также не состоялись из-за отсутствия заявок. При этом начальная цена на них составляла 120,3 млн руб.

