Никто не выкупил три здания, два участка и гараж в Тамбове за 126 млн рублей
Не состоялся третий аукцион по продаже принадлежащего муниципалитету имущественного комплекса на улице Сергея Рахманинова в Тамбове. Это связано с отсутствием заявок на торги, следует из документации. Начальная цена лота составляла 125,9 млн руб.
Одно из зданий имущественного комплекса на улице Сергея Рахманинова в Тамбове
Фото: из аукционной документации
В состав комплекса входили административное здание площадью 1 тыс. кв. м и гараж на 122,5 кв. м, расположенные на участке в 2,1 тыс. кв. м, а также — две двухэтажные нежилые постройки (211,8 кв. м и 358,7 кв. м) с еще одним земельным участком (1,1 тыс. кв. м).
Новые торги пока не объявлены.
Первые и вторые торги по продаже лота также не состоялись из-за отсутствия заявок. При этом начальная цена на них составляла 120,3 млн руб.