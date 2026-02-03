Никто не выкупил три здания, два участка и гараж в Тамбове за 126 млн рублей

Не состоялся третий аукцион по продаже принадлежащего муниципалитету имущественного комплекса на улице Сергея Рахманинова в Тамбове. Это связано с отсутствием заявок на торги, следует из документации. Начальная цена лота составляла 125,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одно из зданий имущественного комплекса на улице Сергея Рахманинова в Тамбове

В состав комплекса входили административное здание площадью 1 тыс. кв. м и гараж на 122,5 кв. м, расположенные на участке в 2,1 тыс. кв. м, а также — две двухэтажные нежилые постройки (211,8 кв. м и 358,7 кв. м) с еще одним земельным участком (1,1 тыс. кв. м).

Новые торги пока не объявлены.

Первые и вторые торги по продаже лота также не состоялись из-за отсутствия заявок. При этом начальная цена на них составляла 120,3 млн руб.

Алина Морозова