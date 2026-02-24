Арбитражный суд удовлетворил иск «Евраз НТМК» к Evraz plc об изъятии активов

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ПАО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» («Евраз НТМК») к британской компании Evraz plc о взыскании средств и изъятии активов Evraz plc в России. Как следует из картотеки, решение было вынесено в закрытом режиме, и суд полностью удовлетворил требования истца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», иск был подан в октябре. Компания Evraz plc сообщала, что получила требование о погашении долга в размере 97,588 млрд руб. (эта же сумма указана и в картотеке) и взыскании этой суммы за счет имущества компании в России. В ходе рассмотрения дела истец подал ходатайство об уточнении размера требований, однако детали уточнения не были раскрыты.

Напомним, после того как материнская компания Evraz Plc, зарегистрированная в Великобритании, по решению суда была лишена корпоративных прав в России, «Евраз» создал публичное акционерное общество (ПАО) с тем же названием в Нижнем Тагиле.