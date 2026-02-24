Арбитражный суд удовлетворил иск «Евраз НТМК» к Evraz plc об изъятии активов
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ПАО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» («Евраз НТМК») к британской компании Evraz plc о взыскании средств и изъятии активов Evraz plc в России. Как следует из картотеки, решение было вынесено в закрытом режиме, и суд полностью удовлетворил требования истца.
Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ
Как ранее сообщал «Ъ-Урал», иск был подан в октябре. Компания Evraz plc сообщала, что получила требование о погашении долга в размере 97,588 млрд руб. (эта же сумма указана и в картотеке) и взыскании этой суммы за счет имущества компании в России. В ходе рассмотрения дела истец подал ходатайство об уточнении размера требований, однако детали уточнения не были раскрыты.
Напомним, после того как материнская компания Evraz Plc, зарегистрированная в Великобритании, по решению суда была лишена корпоративных прав в России, «Евраз» создал публичное акционерное общество (ПАО) с тем же названием в Нижнем Тагиле.
«Евраз» является одним из крупнейших мировых производителей стали. По данным за 2022 год, акциями компании владели Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов (19,32%), Александр Фролов (9,65%), Геннадий Козовой (5,74%) и Евгений Швидлер (2,7%). По результатам 2024 года EBITDA («Прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации») «Евраза» сократилась на 34% и составила $1,412 млрд (144 млрд руб. по курсу ЦБ на конец 2024 года). Выручка составила $7,190 млрд (733 млрд руб.), это меньше показателей 2023 года на 7%. Такой результат был связан с падением продаж стальных полуфабрикатов и снижением цены на сталь.