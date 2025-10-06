«Евраз НТМК» подала иск к Evraz Plc на погашение долга в 97,6 млрд рублей

Evraz Plc получила иск от российского актива «Евраз НТМК» (АО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат») с требованием вернуть долг в размере 97,6 млрд руб. за счет изъятия активов в России, сообщила компания.

«Для защиты интересов компании и ее акционеров Evraz Plc намерена обратиться за юридической консультацией и подаст заявку в OFSI(Управление по осуществлению финансовых санкций в Великобритании —«Ъ-Урал») на получение необходимой лицензии для покрытия связанных с этим юридических расходов»,— говорится в сообщении.

Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 3 октября. В «Евразе НТМК» от комментариев отказались.

Напомним, в июле арбитражный апелляционный суд по иску Минпромторга приостановил корпоративные права Evraz Plc в «Евраз НТМК», в соответствии с законом об экономически значимых организациях (ЭЗО).

Ранее «Ъ-Урал» писал, что холдинг «Евраз» создаст новое публичное акционерное общество (ПАО), которое объединит около 60 юридических лиц, включая металлургические комбинаты и горнорудные предприятия. В структуру нового общества войдут два крупных филиала: Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) и Западно-Сибирский металлургический комбинат.

Evraz Plc — международная металлургическая компания, штаб-квартира которой находится в Лондоне, занимает ведущие позиции среди мировых производителей стали. Компания имеет активы в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане.

АО «Евраз НТМК» — один из крупнейших в России металлургических комбинатов с полным производственным циклом, включающим коксохимическое, доменное и конвертерное производства и ряд сталепрокатных цехов. В 2020 году комбинат произвел 4,9 млн тонн чугуна и 4,4 млн тонн стали.

Полина Бабинцева