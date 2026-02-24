Ярославские депутаты поспорили, нужны ли праздники во время СВО

Вопрос выделения средств из бюджета на развлечения, праздники и украшения во время специальной военной операции подняли депутаты Ярославской областной думы на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике 24 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Празднование Масленицы на Советской площади в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Празднование Масленицы на Советской площади в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

На заседании рассматривался вопрос внесения изменений в областной бюджет, в числе которых расходы на организацию зон отдыха и катания на коньках и благоустройство исторических центров городов. Депутат облдумы Елена Кузнецова (КПРФ) выразила недовольство подобными расходами во время СВО.

«Давайте прекращать все это украшательство. Сейчас не то время. Давайте, может, эти деньги лучше нашим ребятам отправим. Какие сейчас песни, танцы и всякие подсветки и катки? Давайте жить по средствам»,— сказала депутат.

Противоположную позицию обозначил председатель комитета Александр Гончаров («Единая Россия»). Он подчеркнул, что на названные цели тратится меньше 1% от всего областного бюджета.

«Заслужили наши люди в этой тяжелой, сложной экономической, политической ситуации эти праздники... Кто-нибудь видел очередь на Масленицу, которая была на Даманском? Огромное количество. Людям нужны праздники. И не надо эту тему педалировать с точки зрения того, что давайте все бросим, закроем и будем плакать в уголке. Нельзя так. Нам нужна позиция оптимизма. Средства, которые на это идут от общей суммы наших собственных доходов, – это невеликие деньги. И они принципиально не решат проблему с нашим дефицитом, с нашим госдолгом»,— сказал Александр Гончаров.

По итогам голосования комитет рекомендовал областной думе принять закон о внесении изменений в областной бюджет в первом чтении: поддержали трое членов, воздержались двое.

Алла Чижова