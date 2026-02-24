Предложенные Томской областью участки под КРТ не устроили ГК «Самолет»

Группа компаний «Самолет» не проявила интереса к земельным участкам, предложенным девелоперу для реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил сегодня журналистам замгубернатора Томской области по промышленности, инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потемкин.

«ГК "Самолет" были предложены участки, был произведен расчет группой. Но тот (участок) Сосновый Бор не обеспечен инфраструктурой. И, получается, что "Самолет" приостановил свое движение по проекту, потому что мы застопорились в возможности региона подвести дороги, инженерные сооружения в необходимом объеме»,— сказал вице-губернатор.

Группа «Самолет» в июне 2024 года подписала соглашение с Томской областью об инвестиции 97,3 млрд руб. в проекты КРТ. Договор был заключен на 10 лет. Ожидаемая площадь реализуемого жилья в рамках соглашения — не менее 700 тыс. кв. м.

Группа «Самолет» — крупнейший в России по объему текущего строительства девелопер жилья. Согласно МСФО компании за первое полугодие 2025 года скорректированный чистый долг за минусом денежных средств и средств на счетах эскроу покупателей составил 350,9 млрд руб. В начале февраля 2026 года стало известно, что руководство «Самолета» обратилось в правительство с просьбой предоставить льготный кредит в 50 млрд руб. Но в этом компании было отказано, писал «Ъ».

Михаил Кичанов