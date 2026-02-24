В Данилове оштрафовали ответственных за питание в школах

Совместная проверка прокуратуры и Россельхознадзора выявила нарушения при организации питания в трех школах Данилова Ярославской области. Ответственным лицам были назначены административные штрафы. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

Проверки проводили в декабре 2025 года. Россельхознадзор выявил в школах факты нахождения в обороте и использования пищевой продукции без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. В частности, поставщики не оформили их на мясную, куриную и молочную продукцию.

В пищеблоках хранились продукты (печень, свинина, куриные окорочка и сыр) без маркировки производителя: не было данных о дате выработке, сроках годности и условиях хранения. Поставщик не предоставил этикетки и листки-вкладыши, что также нарушает законодательство.

«Отсутствие маркировки и документов не позволяет подтвердить прослеживаемость продукции, что делает невозможным гарантировать ее безопасность для здоровья детей»,— подчеркнули в управлении Россельхознадзора.

Прокуратура возбудила в отношении трех должностных лиц школ, отвечающих за питание, дела по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Россельхознадзор по итогам рассмотрения материалов назначил административные штрафы. Санкция данной статьи подразумевает штраф для должностных лиц в размере от 3 до 5 тыс. руб.

Алла Чижова