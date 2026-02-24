Границу России и Абхазии закрыли из-за атаки БПЛА

Контрольно-пропускной пункт «Псоу» на границе Абхазии и России закрыли из-за объявленной угрозы БПЛА. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на абхазскую Службу государственной безопасности (СГБ). В ведомстве отметили, что ограничения введены по обоюдной договоренности сторон.

«КПП на границе временно закрыт из-за работы систем ПВО на российской стороне», — сказал глава погрануправления ведомства Рустам Латипов. — Ограничения введены и на пешеходном, и на автомобильном пунктах пропуска».

В 10:34 мск в аэропорту Сочи были приостановлены полеты. «Sputnik Абхазия» со ссылкой на погрануправление СГБ передает, что над приграничным поселком Цандрыпш в Гагрском районе был сбит беспилотник. По данным местных СМИ, дрон упал в районе первой смотровой площадки на горе Мамзышха. В СГБ заявили, что «обломки упали на береговой линии».