Сотрудники курского аэропорта получили только 40% зарплаты за январь

Проблему выплаты заработной платы сотрудникам казенного предприятия Курской области «Курскаэропорт» подняли на еженедельном совещании в правительстве региона, которое в онлайн-формате провел губернатор Александр Хинштейн. В рамках повестки обсуждалось обращение о том, что за январь работникам перечислено лишь 40% оклада.

В ходе обсуждения представители минтранса подтвердили наличие задержки. По словам чиновников, отчетность аэропорта была сдана своевременно: пятого числа предприятие направило отчет, десятого — расходные документы были загружены в систему. В настоящее время ожидается проведение оплаты.

Глава региона уточнил, на каком уровне возникла задержка: в ответ было заявлено, что финансирование относится к компетенции региона.

Представитель финансового блока сообщил, что намерен оперативно разобраться в ситуации и доложить о причинах задержки.

«Значит, чтоб вообще эта тема никогда больше не звучала»,— резюмировал господин Хинштейн. По его словам, ранее звучали заверения о закрытии вопроса к концу празднования 23-го февраля. Он подчеркнул, что формального понимания проблемы недостаточно, поскольку сотрудники ожидают фактического поступления средств.

Министерству финансов поручено незамедлительно разобраться в ситуации и обеспечить решение вопроса в кратчайшие сроки. В конце совещания министерство отчиталось о том, что средства были направлены, однако минтранс не смог подтвердить их поступление.

В конце января стало известно, что курский аэропорт судится с Росавиацией за невыплаченные субсидии. Сейчас дело о выплате 14,2 млн руб. передано в 9 Арбитражный апелляционный суд по жалобе Росавиации.

Анна Швечикова