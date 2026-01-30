Курский аэропорт судится с Росавиацией за невыплаченные субсидии

Казенное предприятие Курской области «КурскАэропорт» продолжает судебный спор с Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией) из-за невыплаченных субсидий. В Арбитражный суд Москвы поступила апелляционная жалоба ведомства на решение о выплате аэропорту более 14 млн руб.

Решение суда первой инстанции было вынесено 25 декабря. Жалоба пока не принята к рассмотрению.

«КурскАэропорт» обратился в суд в апреле 2025 года, потребовав признать незаконным бездействие Росавиации при рассмотрении заявок на предоставление субсидий, поданных весной 2023 года, и обязать ведомство устранить нарушения. Как следует из материалов дела, в 2022 году «КурскАэропорт» оказал услуги по аэропортовому и наземному обеспечению полетов «пользователям воздушного пространства, освобожденным от платы за такие услуги в соответствии с законодательством РФ». Общий объем недополученных доходов —14,2 млн руб.

Речь идет о двух заявках на предоставление субсидий, поданных в марте 2023 года, на сумму около 9,9 млн руб. и 4,3 млн руб. Росавиация в письме от апреля 2023 года уведомила заявителя, что компенсация будет произведена только за период до введения временных ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России — с 1 января по 24 февраля 2022 года. Ведомство также потребовало актуализировать заявки, указав на риск «дублирующего субсидирования» в рамках постановлений правительства РФ № 1665 и № 664.

В мае 2023 года аэропорт направил другие документы на сумму около 1 млн руб. за период до 24 февраля 2022 года, охватывающий 12 рейсов. При этом первоначальные заявки предусматривали компенсацию недополученных доходов за обслуживание 716 рейсов в течение всего 2022 года. В результате курской воздушной гавани возместили только часть недополученных доходов (1 млн руб).

При этом ответ Росавиации не содержал отказа «КурскАэропорту» в получении субсидий за оставшийся период — с 25 февраля по 31 декабря 2022 года — на сумму более 14,2 млн руб. В августе 2024 года аэропорт направил в Росавиацию запрос о причинах невыплаты оставшейся суммы, однако ответа не получил.

По данным Rusprofile, казенное предприятие Курской области «КурскАэропорт» действует с апреля 2003 года и специализируется на вспомогательной деятельности, связанной с воздушным транспортом. Гендиректор — Валерий Стоянов. Учредитель — Курская область. По итогам 2024 года выручка КПКО составила 3,7 млн руб., практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. При этом предприятие завершило год с прибылью в размере 851 тыс. руб. после двух лет убытков.

Анна Швечикова