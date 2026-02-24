Пять регионов СКФО поднялись в рейтинге качества жизни

Пять регионов Северо-Кавказского федерального округа улучшили свои позиции в рейтинге качества жизни за 2025 год. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

На 2 позиции — с 24 на 22 место — поднялся Ставропольский край, набравший 63,5 балла по сравнению с 62,1 баллами годом ранее. На четыре места выше — 75 место вместо 79 — находится теперь Карачаево-Черкесия. Ей за качество жизни населения эксперты поставили 46,1 балла. На 6 строчек поднялись Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Первая республика занимает теперь 47 место, а вторая — 57 место в России.

Самые показательные улучшения наступили в Чечне. Республика теперь на 53 из 85 мест, хотя в 2024 году ей удалось занять лишь 65 строчку. Ингушетия так и осталась на предпоследнем, 84-м, месте рейтинга. А вот в Дагестане качество жизни стало немного хуже. Республика потеряла одну строчку в списке, опустившись с 67 на 68 место и пропустив вперед Алтайский край.

Рейтинг регионов по уровню качества жизни основан на 66 индикаторах, сгруппированных в 11 категорий. Основными критериями выступают доходы жителей, ситуация на рынке труда, демография, условия проживания, состояние здравоохранения и образования, развитие малого и среднего предпринимательства, а также общее состояние экономики.

Лидером обновленного списка остается Москва, за ней следует Санкт-Петербург — оба города сохранили свои места по сравнению с прошлым годом. Последнюю позицию заняла Республика Тыва.

Валерий Климов