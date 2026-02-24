Предложения по кандидатам на главу Ковернинского округа начнут принимать в марте

Комиссия по предварительному рассмотрению предложений о кандидатурах на должность главы МСУ начнет принимать заявки по кандидатам на пост главы Ковернинского округа 16 марта 2026 года. Продлится прием заявок до 10 апреля включительно, указано в объявлении правительства Нижегородской области.

Согласно закону предложения могут вносить парламентские партии, Совет муниципальных образований Нижегородской области, региональная Общественная палата и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

После отбора комиссией, возглавляемой заместителем губернатора Андреем Гнеушевым, губернатор должен внести на рассмотрение муниципального совета депутатов не менее двух кандидатур.

Как писал «Ъ-Приволжье», прежний глава Ковернинского округа Олег Шмелев спустя три месяца после переизбрания уволился досрочно. Ковернинский округ был одним из двух муниципалитетов, получивших оценку «удовлетворительно» за реализацию нацпроектов в 2025 году.

Галина Шамберина