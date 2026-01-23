Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава Ковернинского округа сложил полномочия через три месяца после переизбрания

Досрочно сложил полномочия глава Ковернинского муниципального округа Олег Шмелев. В своем Telegram-канале он не назвал причин своей внезапной отставки, но отметил, что уволился по собственному желанию.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Олег Шмелев поблагодарил за совместную работу правительство и заксобрание Нижегородской области, администрацию и депутатов округа, ковернинские предприятия и жителей.

Олег Шмелев руководил Ковернинским округом 12 лет. Последний раз на пост главы МСУ он был переизбран в конце октября 2025 года.

Андрей Репин