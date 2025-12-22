Нижегородское правительство оценило свою работу по нацпроектам на «4» и «5»

Правительство Нижегородской области на заседании 22 декабря 2025 года оценило реализацию национальных проектов в уходящем году. Всего регион участвовал в 12 нацпроектах.

В том числе четыре нацпроекта реализовывали непосредственно муниципалитеты. Оценку «удовлетворительно» один получил за нацпроект «Семья», еще один — за проект «Молодежь и дети». Что это за муниципалитеты, на заседании не озвучили. По информации «Ъ-Приволжье», это Вачский и Ковернинский округа.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что «неуд» никто из глав МСУ ни по одному проекту не получил, иначе это было бы поводом для заявления по собственному желанию или соответствующего решения представительного органа.

Сегодня о работе по нацпроектам отчитывались заместители губернатора. Часть проектов разные блоки правительства реализуют совместно. Все они получили оценки «отлично» и «надлежаще».

Сергей Морозов за проект «Инфраструктура для жизни» получил «отлично», за «Экологическое благополучие» — «надлежащее».

Надлежащим также признано исполнение блоком Андрея Чечерина проектов «Молодежь и дети» и «Семья». Проект «Продолжительная и активная жизнь» получил «отлично».

У Андрея Саносяна надлежащим признано исполнение проектов «Беспилотные авиационные системы» и «Эффективная и конкурентная экономика», отличным — «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и «Международная кооперация и экспорт».

За остальные проекты замы губернатора получили «отлично». Это «Молодежь и дети» (Олег Беркович и Андрей Саносян), «Семья» (Андрей Гнеушев и Олег Беркович), «Туризм и гостеприимство» (Олег Беркович), «Кадры» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (Егор Поляков).

Галина Шамберина