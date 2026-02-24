Дрозденко возглавил рейтинг губернаторов по числу прямых линий за 2025 год

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возглавил рейтинг глав регионов по количеству проведенных прямых линий с населением в 2024 году. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на исследование АНО «Диалог регионы».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За год господин Дрозденко 14 раз выходил в эфир для общения с гражданами. Второе место по этому показателю занял губернатор Севастополя Михаил Развожаев, проведший 12 эфиров. Замыкает тройку лидеров глава Хакасии Валентин Коновалов, на его счету 11 трансляций. В рейтинге не учитывались прямые линии, которые руководители субъектов вели самостоятельно, например, с личных смартфонов.

В пятерку лидеров по числу эфиров вошел бывший губернатор Тверской области Игорь Руденя. До назначения полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе в сентябре 2025 года он успел провести восемь прямых линий. Губернатор Петербурга Александр Беглов в топ не вошел. За весь год он провел лишь одну масштабную прямую линию, но эфир стал для него рекордным по продолжительности и продлился 3 часа 40 минут.

Стефания Барченкова