Прямостороннее движение

В ходе почти 200 прямых линий в 2025 году главы российских регионов ответили более чем на 5,5 тыс. вопросов граждан. Таковы данные ежегодного исследования (есть у “Ъ”) АНО «Диалог Регионы», посвященного этому формату общения губернаторов с народом. Несмотря на то что разговаривать с населением большинство руководителей предпочитают из телестудий, подавляющее большинство трансляций состоялось либо в комбинированном формате, либо только в социальных сетях.

Новый рекорд по продолжительности прямой линии в 2025 году установил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, общавшийся с гражданами более пяти часов подряд

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

АНО «Диалог Регионы» в 2025 году традиционно выступила основным методологом губернаторских прямых линий, а большинство эфиров прошли при поддержке центров управления регионами (ЦУР). Они же представили и аналитику, основанную на массиве обращений граждан в соцсетях. По словам первого замгендиректора «Диалог Регионы» Кирилла Истомина, в прошлом году на прямые линии поступило совокупно свыше 200 тыс. вопросов против 74 тыс. в 2024-м. По ходу трансляций губернаторы ответили на 5,6 тыс. из них.

В АНО отмечают рост востребованности комбинированного (телевидение плюс соцсети) формата прямых линий, что значительно увеличивает охваты. Одновременно на нескольких площадках прошли 153 трансляции из 199 (против 109 из 160 в 2024-м). При этом еще 42 эфира были организованы только в соцсетях (против 49 год назад), а только на ТВ — всего четыре эфира. «Практически все главы регионов отказались от работы исключительно на платформах традиционных СМИ»,— отмечают в «Диалог Регионы».

Наиболее востребованной платформой для проведения прямых линий, как и в 2024-м, стала соцсеть «ВКонтакте», опередившая «Одноклассники» и Telegram (см. график). В Maх прямых эфиров не проходило, однако главы Башкирии и Ставропольского края воспользовались тамошними чат-ботами для сбора обращений. Всего в социальных медиа прямые линии смотрели 72,2 млн человек.

Физическими площадками для общения глав с народом в большинстве случаев (124) служили телестудии. Новые локации губернаторы предпочли в 39 случаях, выходя в эфир из учебных заведений, культурных и спортивных центров, домов журналистов и т. д. К примеру, прямая линия губернатора Липецкой области Игоря Артамонова транслировалась из кампуса «Школа 21», а главы Забайкалья Александра Осипова — из спортивно-концертного комплекса. Из зданий правительств и собственных кабинетов губернаторы разговаривали с гражданами 33 раза. Наконец, еще трое руководителей вещали из ЦУРов.

Рекорд по продолжительности прямой линии в 2025 году установил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, пробывший на связи с гражданами 5 часов 9 минут и опередивший краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева (4 часа 45 минут) и главу Башкирии Радия Хабирова (4 часа 23 минуты). В прошлом году первым по этому показателю был господин Кондратьев (4 часа 40 минут), а до него рекорд принадлежал господину Хабирову (4 часа 37 минут в 2023-м).

Больше всех прямых трансляций в 2025-м провели Александр Дрозденко (Ленинградская область), Михаил Развожаев (Севастополь) и Валентин Коновалов (Хакасия). При этом в рейтинге не учитывались «моноэфиры», когда губернатор зачастую ведет трансляцию с собственного телефона и отвечает на вопросы в чате. В этой номинации лидирует глава Белгородской области Вячеслав Гладков, в 2025 году организовавший 67 прямых эфиров в рамках рубрики «10 вопросов губернатору».

Самыми интересными темами для россиян, обратившихся на прямые линии, стали ЖКХ, социальная поддержка, качество здравоохранения и образования, строительство и благоустройство. Отдельный весомый блок вопросов составили обращения, касающиеся участников СВО и членов их семей. Так, по итогам прямой линии глава Ставропольского края Владимир Владимиров поручил доработать кадровую программу «Герои Ставрополья», а омский губернатор Виталий Хоценко — максимально проинформировать жителей о мерах поддержки ветеранов в рамках социального контракта. Напрямую с бойцами, находящимися в зоне спецоперации, пообщался глава Камчатки Владимир Солодов: участники СВО попросили его возвести храм имени Дмитрия Донского.

Хватало главам и обращений по конкретным поводам. Так, Александр Дрозденко пообещал разобраться с задержкой выдачи участков для многодетных семей, возникшей из-за правового статуса Шлиссельбурга. Владимирский губернатор Александр Авдеев поручил ЦУРам провести опрос жителей по вопросу запрета салютов и фейерверков в регионе. А руководитель Алтайского края Виктор Томенко поручил усилить меры по поддержанию порядка на дорогах в связи с ночными гонками, которые устраивают мотоциклисты и стритрейсеры.

Григорий Лейба