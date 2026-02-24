FT: США хватит военного потенциала на четыре-пять дней ударов по Ирану

Израильская разведка подсчитала, что военного потенциала США вместе с авианосцем Gerald R. Ford хватит на четыре-пять дней массированных воздушных ударов по Ирану или на неделю менее интенсивных атак. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Авианосец ВМС США Gerald R. Ford в районе Гибралтара (22 февраля 2026 года)

Фото: MaritimeGraphy / Reuters Авианосец ВМС США Gerald R. Ford в районе Гибралтара (22 февраля 2026 года)

Газета пишет, что из-за быстрой эскалации в отношениях с исламской республикой администрация президента США Дональда Трампа сталкивается с рисками. Опрошенные FT региональные эксперты и представители администрации отметили, что в ответ на атаки США Иран будет поражать американские военные объекты, объекты союзников и энергетическую инфраструктуру на Ближнем Востоке.

21 февраля The New York Times писала, что из-за угрозы войны с Ираном США постепенно эвакуируют свои войска с баз в регионе, где суммарно дислоцированы от 30 до 40 тыс. военнослужащих. Центральное командование США также держит два авианосца на значительном расстоянии от Ирана, чтобы защитить их от баллистических ракет.

Дональд Трамп неоднократно обещал ударить по Ирану, если власти страны не согласятся на ядерную сделку. Первый раунд переговоров США и Ирана прошел 17 февраля при посредничестве Омана. Следующая встреча запланирована на 26 февраля в Женеве. Американский президент дал исламской республике 10–15 дней на заключение сделки.