Выесть в Дубае

Условия: отель в дубайском Даунтауне, необходимость избежать лишних перемещений по забитому машинами городу, желание поужинать в интересных местных заведениях. Результат — в репортаже исполнительного редактора «Коммерсантъ Стиль» Юрия Хнычкина.

Для неспешного встраивания в местный быт был выбран ресторан французской кухни Bisou («Поцелуй») в комплексе Дубайской оперы. Как и положено пафосной культурной институции, она находится в центре города — Даунтауне — по соседству со знаковыми объектами: высочайшим в мире небоскребом «Бурдж-Халифа» и торговым центром Dubai Mall. Открыли Bisou два года назад Алексей и Анна Смирновы, основатели местной группы Metafoodies, а за кулинарную концепцию отвечают хорошо известный по московским проектам бренд-шеф Владимир Чистяков и шеф-повар Александр Лощинин.

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Двухуровневый интерьер, созданный Тристаном Дю Плесси, совершенно парижский и подкупает буржуазным уютом — в городе, состоящем из стекла и стали, встретить такой проблематично. Кухня тоже французская, разве что слегка адаптированная к местным вкусам. Наваристый беф бургиньон и нежный террин из фуа-гра с абрикосами оказались совершенно волшебными и сопровождались отличными винами из большой местной винотеки. С выбором помог очень компетентный сомелье родом из Марокко. В баре, помимо ассортимента вин, готовят авторские коктейли, навеянные произведениями классиков французской литературы, а также моктейли и домашние лимонады. Первый ужин определенно удался. Что особенно приятно — благодаря рестораторам-соотечественникам.

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Гастрономическая карта Дубая разнообразна, и следующий вечер автору предстояло провести в обстановке дальневосточной экзотики. Японский ресторан KIGO открылся прошлой осенью в цокольном этаже отеля Four Seasons в деловом районе DIFC. Как принято в японских ресторанах с амбициями, все чрезвычайно многослойно: в минималистично оформленном зале на 44 посадки каждому предмету не просто определено место, а его присутствие несет смысл. Арт-объекты, икебанные композиции, суши-стойка из добытого в Японии камня, привезенные оттуда же посуда и бокалы — все это впечатляет не меньше визита в музей восточной культуры. Кулинарная составляющая заведения продолжает утонченные островные традиции и основана на дегустационном меню кайсэки.

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По существу, кайсэки не совсем трапеза, а съедобное отражение времен года. Каждое блюдо сет-меню дополняет предыдущее, образуя сезонное гастрономическое путешествие. Для японцев кайсэки символизирует течение времени, предоставляя возможность насладиться красотой природного непостоянства. Ритуал соответствующе обставлен: перед каждой подачей на столе меняются карточки с изображениями блюд и поэтической микроисторией, которую еще и пересказывает почтительно стоящий на расстоянии вытянутой руки официант. Сервис действительно вызывает уважение, хотя и регулярно прерывает нить беседы со спутниками. Вероятно, такой ресторан лучше посещать в одиночестве, дабы полностью сосредоточиться на погружении в японское объеденье. Расположиться в KIGO можно как за отдельными столиками, так и за суши-стойкой, для приватных посиделок также есть отдельный зал. В финале осени, когда автор посещал KIGO, сет-меню из десятка позиций стартовало от блюд с летними ингредиентами, плавно переходя к блюдам из осеннего урожая. Не являясь ценителем японской кухни, не поведаю их названий, но сезонная концепция кайсэки считывается на интуитивном уровне. В финале ужина к столику явилась представительная делегация японских джентльменов в поварских фартуках, среди которых были шеф-повар Акинори Танигава и суши-шеф Дайхачиро Эбата. Они церемонно кланялись и, как говорится на дипломатическом языке, просили принять заверения в своем глубочайшем почтении. Лайк, KIGO определенно заслуживает визита, особенно если вы знаете толк в японской кухне.

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Курортный отель Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach давно известен автору как городской оазис безмятежного пляжного отдыха, тем более что он находится на небольшом удалении от центра. Нынешняя инспекция показала, что все по-прежнему на уровне: и сам отель, и его инфраструктура. Особенно порадовали «кабаны» пляжного клуба, расположенные в двух шагах от морского берега и бассейна. В этих бунгало реально можно останавливаться, разве что кровати king-size не хватает, но что важнее — там можно прекрасно питаться. Нажатие кнопки — и к вам прибывает официант из ближайшего бара, который оперативно принесет стрит-фуд в исполнении респектабельного пятизвездного отеля. Попав в Four Seasons at Jumeirah Beach после насыщенного встречами дня, автор налег на кебабы и креветки в кляре — и, каюсь, был уже не в состоянии оценить блюда здешнего Jou Jou Brasserie, где был сервирован ужин. Вместительная, но при этом приватная зеленая веранда, русскоязычные официанты, вкусная паста болоньезе, аргентинский мальбек — что еще надо, чтобы достойно встретить наступающую ночь? Разве что таксист, который доставит в Даунтаун.

Последний вечер в городе обошелся без такси. Прогуляться пешком по автомобилизированному мегаполису — отдельное удовольствие. Небоскреб Address Sky View, снаружи напоминающий два сросшихся гриба, отлично виден из центра. На его 54-м уровне на высоте 220 м расположился паназиатский ресторан Ce La Vi. При бронировании просите столик на балконе с потрясающим видом на город, но будьте готовы, что каждые три минуты вашу приватность будут нарушать стайки девушек, желающих запечатлеть себя на фоне эффектно подсвеченного городского силуэта, включая хорошо узнаваемый на фотках «Бурдж-Халифа». Ce La Vi поражает размерами: помимо масштабного балкона, есть огромный зал и барная зона. Из блюд рекомендую ризотто Black Truffle Sushi Ricе с морепродуктами, в котором азиатские традиции встречаются с современной техникой исполнения. Отличный выбор вин, но боже, как тут суетно! Се ля ви, как подчеркнуто в названии.

Подытоживая: остановившись в дубайском Даунтауне, для ежедневного посещения я бы выбрал добротный «русско-французский» Bisou — особенно после дня, проведенного на пляже отеля Four Seasons at Jumeirah Beach. KIGO, несомненно, феномен, заслуживающий для посещения особого случая: выдающийся счет это подтвердит.

Юрий Хнычкин