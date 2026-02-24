Ярославская область готовится к закупке 32 троллейбусов
ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» объявил запрос цен на оказание услуг финансовой аренды 32 троллейбусов. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Фото: Приложение к закупке
Планируется, что троллейбусы смогут проезжать не менее 30 км на автономном ходу. Это позволит убрать контактные линии с некоторых участков, расширить маршрутную сеть, повысить надежность перевозок, заверял губернатор Михаил Евраев. Заключить контракт лизинга хотят в первом-втором квартале 2026 года, а получить транспорт — до августа 2026 года.
Платить за транспорт планируют до 2030 года включительно.