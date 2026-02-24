Ярославская область готовится к закупке 32 троллейбусов

ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» объявил запрос цен на оказание услуг финансовой аренды 32 троллейбусов. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Планируется, что троллейбусы смогут проезжать не менее 30 км на автономном ходу. Это позволит убрать контактные линии с некоторых участков, расширить маршрутную сеть, повысить надежность перевозок, заверял губернатор Михаил Евраев. Заключить контракт лизинга хотят в первом-втором квартале 2026 года, а получить транспорт — до августа 2026 года.

Платить за транспорт планируют до 2030 года включительно.