Четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА на автомобиль в Белгородской области

В городе Шебекино Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Три женщины и один мужчина были доставлены в Шебекинскую центральную райбольницу. Медицинский персонал диагностировал у них минно-взрывные травмы и осколочные ранения рук и ног.

Транспортное средство, в котором находились пострадавшие, сгорело.

Сегодня днем двое мужчин были ранены из-за атак БПЛА в Белгородской области. Обоих мирных жителей доставили в горбольницу №2 в облцентре.

Алина Морозова