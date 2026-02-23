Белгородец и боец «Орлана» ранены в результате атак ВСУ

В Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ пострадали мирный житель и боец подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка из-за удара беспилотника по автомобилю пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную райбольницу, где врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, осколочные ранения плеча и ноги. Для дальнейшего лечения пострадавшего направили в горбольницу №2 Белгорода. Автомобиль получил повреждения.

В Белгородском округе в селе Никольское при выполнении служебных задач по ликвидации дрона боец подразделения «Орлан» получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Ему оказали медпомощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался. Дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

Сегодня вечером в белгородском Шебекине из-за атаки дрона ВСУ на автомобиль пострадали четыре человека.

Алина Морозова