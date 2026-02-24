В татарстанском Альметьевске остановили общественный транспорт из-за атаки БПЛА

Татарстан подвергся атаке беспилотников. Администрация Альметьевска призвала местных жителей укрыться в безопасных местах. В зонах повышенного риска организовали эвакуацию детей в подвальные помещения, сообщает «Ъ Волга-Урал».

Еще до официального объявления об атаке БПЛА, в 8:36 мск, для международного аэропорта Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Чуть позднее в городе ограничили движение общественного транспорта.

Вчера утром после атаки дронов в альметьевской промзоне произошел пожар. В минувшие выходные регион подвергся массированному налету БПЛА.