Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Альметьевске ограничили движение общественного транспорта из-за атаки БПЛА

В Альметьевске введены временные ограничения на движение общественного транспорта в связи с атакой беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района.

В Альметьевске ограничили движение общественного транспорта из-за атаки БПЛА

В Альметьевске ограничили движение общественного транспорта из-за атаки БПЛА

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Альметьевске ограничили движение общественного транспорта из-за атаки БПЛА

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Пассажирам и водителям рекомендовали проследовать в укрытия.

Ранее в зонах повышенного риска организовали эвакуацию детей в подвальные помещения до снятия угрозы.

Угрозу атаки БПЛА на город объявили в 08:59.

Анна Кайдалова