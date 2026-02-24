В Альметьевске ограничили движение общественного транспорта из-за атаки БПЛА
В Альметьевске введены временные ограничения на движение общественного транспорта в связи с атакой беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Пассажирам и водителям рекомендовали проследовать в укрытия.
Ранее в зонах повышенного риска организовали эвакуацию детей в подвальные помещения до снятия угрозы.
Угрозу атаки БПЛА на город объявили в 08:59.