В Альметьевске введены временные ограничения на движение общественного транспорта в связи с атакой беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Альметьевске ограничили движение общественного транспорта из-за атаки БПЛА

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ В Альметьевске ограничили движение общественного транспорта из-за атаки БПЛА

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Пассажирам и водителям рекомендовали проследовать в укрытия.

Ранее в зонах повышенного риска организовали эвакуацию детей в подвальные помещения до снятия угрозы.

Угрозу атаки БПЛА на город объявили в 08:59.

Анна Кайдалова