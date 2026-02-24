В Альметьевске детей временно эвакуируют в подвалы из-за угрозы БПЛА

В Альметьевске в зонах повышенного риска организована временная эвакуация детей в подвальные помещения до снятия угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба администрации Альметьевского района.

Родителей просят сохранять спокойствие и выполнять указания оперативных служб.

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на Альметьевск объявили в 08:59.

