В Альметьевске детей временно эвакуируют в подвалы из-за угрозы БПЛА
В Альметьевске в зонах повышенного риска организована временная эвакуация детей в подвальные помещения до снятия угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба администрации Альметьевского района.
В Альметьевске детей временно эвакуируют в подвалы из-за угрозы БПЛА
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Родителей просят сохранять спокойствие и выполнять указания оперативных служб.
Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на Альметьевск объявили в 08:59.