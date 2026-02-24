Королева Великобритании встретилась с жертвой «монстров из Мазана» Жизель Пелико

Королева Камилла встретилась с Жизель Пелико, женщиной, которую годами насиловал ее собственный муж и десятки приглашенных им мужчин. Во время беседы королева восхитилась «невероятным мужеством» госпожи Пелико, пишет BBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Встреча проходила за чаем в вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи Кларенс-хаус. Женщины общались через переводчика, хотя первые фразы королева все же постаралась произнести на французском, пошутив, что уже забыла этот язык, который учила 60 лет назад. Королева рассказала, что была «потрясена» историей госпожи Пелико. «Я встречалась с очень многими жертвами изнасилований и сексуальных преступлений и не думала, что еще что-то может меня настолько потрясти. Но в вашем случае я была просто шокирована, трудно даже слова подобрать»,— сказала королева.

Жизель Пелико описала свою трагическую судьбу в недавно вышедших мемуарах «И радость жизни», в которых со своей стороны рассказала о деле «монстров из Мазана». Муж Жизель годами подмешивал ей снотворное, а потом насиловал ее либо приглашал для этого других мужчин. В 2024 году суд приговорил его к 20 годам тюрьмы, 49 других осужденных получили от 3 до 15 лет лишения свободы. По просьбе госпожи Пелико процесс проходил в открытом режиме.

Алена Миклашевская