Во Франции выйдут мемуары жертвы «монстров из Мазана» Жизель Пелико

Французское издательство Flammarion выпустит мемуары Жизель Пелико, которую годами насиловал собственный муж и десятки приглашенных им мужчин. Книга «И радость жизни», написанная при участии журналистки Жюдит Перриньон, выйдет 17 февраля.

Фото: Manon Cruz / Reuters Жизель Пелико (в центре)

Фото: Manon Cruz / Reuters

В мемуарах госпожа Пелико повествует о своем прошлом, делится воспоминаниями о пережитом и рассказывает о пути к восстановлению, а также о начале новой жизни и намерении навестить бывшего мужа в тюрьме.

О том, что подтолкнуло Жизель к написанию книги, она рассказала в интервью для Madame Figaro: «Я не собиралась этого делать, но, когда мне предложили, я подумала, что эта история может помочь другим людям… Моя книга — это еще и семейная сага, история трех поколений женщин (моей бабушки, моей матери и меня) с их радостями, печалями и стойкостью. Я хотела показать, кто я такая, потому что люди видели, как я приходила в суд утром и уходила вечером… но не знали меня. Некоторые спрашивают, как я смогла выстоять. Эта книга дает ответы».

Дело «монстров из Мазана» несколько лет назад потрясло Францию. Доминик Пелико годами подмешивал снотворное в пищу своей жене Жизель, а когда она теряла сознание, насиловал ее либо приглашал для этого других мужчин. В 2024 году суд приговорил его к двадцати годам тюремного заключения, 49 других осужденных получили от трех до пятнадцати лет лишения свободы. По просьбе госпожи Пелико процесс проходил в открытом режиме.

Елизавета Труфанова