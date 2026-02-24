Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославские льготники смогут подтверждать свой статус в автобусах через MAX

В Ярославской области пассажиры, имеющие право на бесплатный или льготный проезд, смогут подтверждать свой статус с использованием многофункционального сервиса обмена информацией. Постановление подписал губернатор Михаил Евраев.

Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО

Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО

«Пассажир, имеющий право на бесплатный или льготный проезд, обязан иметь при себе и предъявлять по требованию документ, подтверждающий право на бесплатный льготный проезд, или сведения, содержащиеся в соответствующих документах, с использованием многофункционального сервиса обмена информацией…»,— указывается в документе.

Отмечается, что представитель перевозчика или иное уполномоченное на осуществление проверки оплаты лицо не имеет право требовать документы, подтверждающие статус лица, если эти сведения предоставлены с помощью национального мессенджера. Постановление вступило в силу, однако власти еще не анонсировали подобные возможности.

Алла Чижова

Новости компаний Все