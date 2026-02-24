AFP: захваченный Францией танкер Boracay сопровождали два охранника из России

Двое сотрудников российской частной охранной компании находились на борту танкера Boracay (он же Pushpa), задержанного во Франции в конце сентября. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источники и адвоката капитана судна.

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Утверждается, что двое мужчин работали в компании «Моран охранная группа». В их обязанности входило следить за экипажем и собирать разведывательную информацию, отмечает собеседник агентства. По словам источника AFP, десятки судов российского «теневого флота» охраняются именно сотрудниками «Моран охранная группа».

По информации агентства, сотрудников службы безопасности на борту Boracay звали Александр Т. (34 года) и Максим Д. (40 лет). Последний — якобы бывший полицейский, который имел опыт работы в ЧВК «Вагнер». Адвокат капитана задержанного танкера Анри де Ришмон подтвердил агентству, что на борту находились два российских гражданина. «Мой клиент не имеет никакого отношения к их присутствию. Не он посадил россиян на борт своего судна»,— сказал адвокат.

1 октября Франция арестовала танкер, который, как утверждала The Guardian, входит в российский «теневой флот». Boracay шел под флагом Бенина с грузом нефти из России в Индию. Утверждалось, что экипаж не предоставил доказательств национальной принадлежности судна и «не выполнил приказы». Президент России Владимир Путин назвал инцидент с судном пиратством. Спустя несколько дней танкер отпустили.