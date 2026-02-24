Десятки рейсов «Уральских авиалиний» задерживаются из-за ограничений в Сочи

Неоднократно вводимые за прошедшие сутки ограничения воздушного пространства в аэропорту Сочи повлияли на расписание рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии». Рейсы массово задерживаются — как сообщили в пресс-службе перевозчика, это повлияло практически на все цепочки маршрутов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Задержки коснулись и Екатеринбурга: на запасной аэродром в Минеральные Воды ушел рейс U6-219, следовавший в Сочи. В данный момент также задерживаются следующие рейсы:

U6-774 Стамбул — Екатеринбург;

U6-2265 Екатеринбург — Ташкент;

U6-322 Сочи — Екатеринбург;

U6-220 Сочи — Екатеринбург;

U6-2861/2862 Екатеринбург — Самарканд — Екатеринбург.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, в Екатеринбурге также задерживаются рейсы в Сочи авиакомпаний «Россия» (FV-6122) и «Победа» (DP-340). Пассажирам рейсов U6-2265 и U6-2861, по данным «Уральских авиалиний», предоставлены прохладительные напитки и горячее питание, предложено размещение в гостиницах.

Ограничения повлияли на расписание рейсов «Уральских авиалиний» в других городах — Санкт-Петербурге, Самаре, Иркутске, московском аэропорту Домодедово. Аэропорт Сочи уже возобновил работу и начал отправку рейсов.

Ночью экипажи 19 рейсов, направлявшихся в Сочи, приняли решение об уходе на запасные аэродромы. Более 70 рейсов на прилет и на вылет было задержано после ночных ограничений полетов.

Ирина Пичурина