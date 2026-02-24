На Ставрополье в январе инфляция ускорилась до 6,09%

Ставропольский край в январе 2026 года столкнулся с ускорением инфляции: цены выросли на 1,89% по сравнению с декабрем 2025-го, а годовой показатель достиг 6,09% — выше общероссийских 6,00%, сообщает пресс-служба Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Центробанк связывает это в первую очередь с переносом повышения НДС в цены: компании отложили корректировки с конца 2025 года на январь. Георгий Тикунов, управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России, отметил, что разовые факторы вроде роста издержек производителей иссякнут, и инфляция вернется к цели в 4%. 13 февраля Центробанк снизил ключевую ставку до 15,5% годовых, чтобы поддержать замедление цен.

Производители продуктов пострадали сильнее всего: продовольствие подорожало на 2,73% за месяц. Холодный январь вынудил тепличные хозяйства тратить больше на обогрев и освещение, что сразу отразилось на ценах свежих овощей — помидоров и огурцов. Росстат фиксирует, что к середине января помидоры достигли 268 руб. за кг (+6,27% за неделю), а огурцы превысили цены на некоторые виды мяса. С 1 по 12 января огурцы взлетели на 27,01% до 291,41 руб./кг, помидоры — на 22,38% до 236,1 руб./кг. Затраты на хранение урожая открытого грунта тоже выросли, хотя за год овощи подешевели на 9,64%.

Куриные яйца стали исключением: они подешевели из-за рекордного производства и роста предложения в крае. За год цена яиц упала более чем на 20%, что смягчило продовольственный вклад в инфляцию.

Услуги подорожали на 2,12% за месяц. Билеты в кинотеатры выросли из-за высокого спроса на новогодних каникулах, а также расходов на обслуживание залов и зарплаты. Услуги организаций культуры взлетели на 10,46%, санаторно-курортные — на 6,05% в январе и 12,27% за год из-за удорожания питания, ремонта корпусов и закупок. За рубежом турпоездки, напротив, подешевели на 12,5% за год из-за динамики курсов валют.

Непродовольственные товары прибавили 0,69%. Шампуни и косметика подорожали на 7,3% из-за роста цен на сырье и НДС. Оперативная память и карты хранения данных прибавили 2,15%: магазины распродали старые запасы, а новые партии пришли дороже из-за глобального дефицита чипов. Средства связи подешевели — спрос упал после Нового года, а укрепление рубля сделало импортные смартфоны доступнее (за год минус 16,61%).

Аналитики Банка России прогнозируют инфляцию в крае на уровне 4,5–5,5% в 2026 году с дальнейшим снижением до целевых 4% в 2027-м.

Станислав Маслаков