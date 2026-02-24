Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ростовская область экспортировала в Узбекистан 38 тонн мяса птицы

Предприятия Ростовской области экспортировали в Узбекистан две партии мяса птицы общим весом 38,6 т. Продукция признана безопасной. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Качество и безопасность продукции подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».

Мониторинг данных компонента «Меркурий» в части касающейся законности происхождения экспортируемой продукции нарушений не выявил.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все