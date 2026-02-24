Ростовская область экспортировала в Узбекистан 38 тонн мяса птицы
Предприятия Ростовской области экспортировали в Узбекистан две партии мяса птицы общим весом 38,6 т. Продукция признана безопасной. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Россельхознадзора.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Качество и безопасность продукции подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».
Мониторинг данных компонента «Меркурий» в части касающейся законности происхождения экспортируемой продукции нарушений не выявил.