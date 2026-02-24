Минпросвещения создаст перечень разрешенных для детсадов игрушек

Минпросвещения подготовит для детских садов перечень игр и игрушек, которые будут соответствовать «традиционным ценностям российского народа» и способствовать развитию ребенка. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам министра, благодаря таким игрушкам дети узнают в том числе об исторических деятелях и достижениях России, а также культурных традициях и народных промыслах. «Планируется сформировать системный подход к оснащению детских садов по всей стране. Определить минимальный перечень средств обучения и воспитания»,— рассказал господин Кравцов.

Минпросвещения объявило 2026 год Годом дошкольного образования. В числе прочего ведомство планирует подготовить рекомендации по воспитанию детей, а также даст советы по оформлению образовательных пространств и формированию инфраструктуры.