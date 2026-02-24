Налоговая отдача от туризма в Хакасии достигла 693 млн рублей в год

Туризм принес в бюджет Хакасии в 2025 году в виде налогов 693 млн руб. Итоги работы отрасли подвела первый заместитель министра экономического развития республики Людмила Халтанова.

Госпожа Халтанова выступила на заседании правительства региона 24 февраля. Как уточнил проводивший заседание глава Хакасии Валентин Коновалов, налоговые поступления от отрасли по итогам 2024 года составляли немногим более 500 млн руб.

Объем платных услуг туристической индустрии в Хакасии за 11 месяцев 2025 года превысил 2 млрд руб. Результат аналогичного периода 2024 года превышен на 11%.

Валерий Лавский