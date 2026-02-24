ЦБ Китая сохранил годовую базовую ставку на уровне 3%

Базовая процентная ставка по кредитам сроком на один год в Китае (LPR), рыночная базовая ставка по кредитам, составила 3%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает «Синьхуа».

По данным Национального центра межбанковского финансирования, ставка по ипотечным кредитам сроком более пяти лет, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также осталась неизменной — 3,5%.

По итогам прошлого года отмечалось смягчение денежно-кредитной политики мировыми центробанками. В частности, Народный банк Китая сократил ставки на 10 базисных пунктов. Это происходило несмотря на неопределенность, создаваемую тарифной политикой президента США Дональда Трампа, обострение и взаимные ракетно-бомбовые удары Израиля и Ирана, вооруженное столкновение Индии и Пакистана и т. д.

Эрнест Филипповский