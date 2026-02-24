Мексика отправила 2 тыс. солдат в охваченный беспорядками штат Халиско

Власти Мексики приняли решение отправить 2 тыс. военнослужащих в штат Халиско, где происходят беспорядки после убийства наркобарона Немесио Осегера Сервантеса, известного как Эль Менчо. Как сообщает Reuters, солдаты направлены в качестве усиления местным правоохранительным органам.

Соседствующая с Мексикой Гватемала также задействовала войска для укрепления общей границы. В социальной сети X армия Гватемалы объявила, что «провела моторизованные и пешие патрулирования, а также развернула блокпосты на линии разграничения».

После совместной ликвидации властями Мексики и США главаря картеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо страну захлестнула волна насилия. В ответ на гибель лидера группировка развернула масштабную операцию возмездия: боевики подняли восстания в девяти штатах и заблокировали свыше 250 федеральных трасс. Сообщалось, что во время беспорядков погибли более 60 человек, включая членов картеля, мексиканских военнослужащих, силовиков и гражданских.

