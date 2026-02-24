Больше 20 заключенных сбежали из тюрьмы во время беспорядков в Мексике

Власти штата Халиско в Мексике подтвердили, что 23 заключенных тюрьмы в Пуэрто-Вальярте совершили побег, передает The New York Times. Это произошло во время беспорядков, последовавших вслед за убийством наркобарона Немесио Осегера Сервантеса, известного как Эль Менчо.

Координатор по вопросам безопасности штата Халиско Роберто Аларкон сообщил о гибели одного тюремного надзирателя. Он также добавил, что ситуацию в исправительном учреждении сотрудники почти полностью взяли под свой контроль. Чтобы поймать беглецов, власти разослали предупреждение в соседние штаты.

После ликвидации властями Мексики и США главаря картеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо, страну захлестнула волна насилия. В ответ на гибель лидера группировка развернула масштабную операцию возмездия: боевики подняли восстания в девяти штатах и заблокировали свыше 250 федеральных трасс. Сообщалось, что во время беспорядков погибли более 60 человек, включая членов картеля, мексиканских военнослужащих, силовиков и гражданских.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гособорона от наркобарона».