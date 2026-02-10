Белый дом потребовал от ИИ-гигантов развиваться без ущерба для кошельков граждан

Администрация президента США Дональда Трампа призывает крупнейшие технологические компании подписать новое соглашение, регулирующее расширение центров обработки данных, задействованных в работе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Обязательства, которые предлагает Белый дом, направлены на то, чтобы работа энергоемких дата-центров не приводила к росту цен на электричество для населения, не истощала запасы воды и не подрывала надежность энергосетей. Компании, согласно обсуждаемым договоренностям, должны будут сами оплачивать строительство новой энергоинфраструктуры, необходимой для их центров, и обязуются работать с регуляторами над установлением тарифов, чтобы «всеми возможными способами» не допускать роста стоимости электричества для простых граждан.

Также, отмечает Politico, обязательства могут коснуться того, чтобы компании сами ограничивали подачу энергии в дата-центры, чтобы обеспечить светом жилые дома в случае чрезвычайных ситуаций. Кроме того, Белый дом хочет, чтобы организации восстанавливали запасы воды в большем объеме, чем потребляют, и внедряли меры по снижению шума и нагрузки на транспорт в жилых районах.

Инициатива, которую планирует представить Белый дом, призвана смягчить растущее недовольство населения ростом счетов за свет, пишет издание. Politico отмечает, что крупные компании уже занялись снижением ущерба от своих центров: в прошлом месяце Microsoft обязалась платить больше за энергию, покрывать расходы на инфраструктуру и даже отказаться от местных налоговых льгот. Google в Джорджии также заключил сделку, замораживающую цены на электричество на три года.