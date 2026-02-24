В УрФУ планируют создать учебно-научный центр «Микроэлектроника»

В Екатеринбурге в Уральском федеральном университете (УрФУ) планируется создать учебно-научный центр «Микроэлектроника», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Предполагается, что он будет создан на базе нового корпуса Института радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РТФ).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Соответствующие планы губернатор Денис Паслер обсудил с ректором УрФУ Ильей Обабковым. По данным департамента, центр «Микроэлектроника» станет проектом стратегического значения для развития отечественной радиоэлектроники. Партнером выступит УПКБ «Деталь» — оно будет участвовать в формировании научной повестки, заниматься разработкой технических заданий и запуском технологического процесса. Кроме того, в обязанности бюро будут входить проведение сложных инновационных операций, обучение студентов и сопровождение заказа НИОКР по направлениям работы центра.

Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе форума «Единой России» в Екатеринбурге сообщил, что властям необходимо «серьезным образом потрудиться» над развитием отрасли микроэлектроники, где Россия отстает от мировых лидеров. Его поддержал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Ирина Пичурина