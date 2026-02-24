Береговая охрана США начала расследование из-за свастики в туалете

Береговая охрана США начала внутреннее расследование после того, как в главном учебном центре подготовки новобранцев было обнаружено нарисованное от руки изображение свастики. На произошедшее бурно отреагировал командующий ведомством, адмирал Кевин Ландай.

Адмирал вылетел из Вашингтона в Кейп-Мей, чтобы выступить перед 900 новобранцами и сотрудниками центра. «Любой, кто придерживается или продвигает идеологию ненависти или экстремизма — уходите. Увольняйтесь. Вам не место в Береговой охране США, и мы отвергаем вас. Мы не позволим никому запятнать нашу службу ненавистью»,— заявил адмирал в комментарии для The Washington Post.

Господин Ландай несколько месяцев назад попал в центр скандала, связанного со свастиками. Причиной стали новые правила служебной этики Береговой службы, которые снизили ответственность за демонстрацию символов ненависти. Свастика и виселицы, которые ассоциируются со временами линчевания чернокожих, в новых правилах назывались «символами, потенциально вызывающими разногласия».

Это вызвало общественный резонанс и критику в Конгрессе. Два сенатора-демократа даже блокировали утверждение господина Ландая на пост коменданта, пока спорные формулировки не были официально удалены из устава. По итогу Береговая охрана исправила текст правил, но причины, почему такая мягкая формулировка вообще появилась в документе, до сих пор официально не назывались.