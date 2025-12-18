Сенаторы США остановили выдвижение адмирала в главы береговой охраны из-за свастик

Два сенатора США приостановили выдвижение адмирала Кевина Ландея на пост главы Береговой охраны — несмотря на то, что он уже почти год исполняет обязанности руководителя службы, передает The Washington Post. Поводом стали новые правила служебной этики ведомства, смягчающие ответственность за демонстрацию свастик и виселиц и выводящие их из категории символов ненависти.

Новые правила начали действовать в начале этой недели. Согласно им, свастика и петля, которая ассоциируется со временами линчевания афроамериканцев,— это лишь символы, «потенциально вызывающие разногласия».

Обновленная редакция правил противоречит публичной позиции адмирала Ландея, который ранее обещал бороться с такими символами и полностью их запретить. Сенаторы — Тэмми Дакуорт и Джеки Роузен — считают, что он отступил от своих обещаний, и требуют разъяснений. «Поскольку, судя по всему, адмирал Ландей, возможно, отказался от своего обещания бороться с антисемитизмом и преступлениями на почве ненависти, а также защищать всех членов Береговой охраны, я приостанавливаю рассмотрение его кандидатуры до тех пор, пока Береговая охрана не предоставит ответы»,— написала госпожа Роузен в соцсети X.

Эрнест Филипповский