SCMP: власти и бизнес Гонконга без тревоги восприняли новые тарифы Трампа

Предприниматели и финансовые власти Гонконга уверены в том, что новое повышение президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин будет иметь «ограниченное влияние», следует из статьи местного издания South China Morning Post (SCMP).

«Действия президента Трампа только подрывают доверие к американским инвестициям и торговле, не нанося ничего, кроме вреда. В последние годы деловой сектор Гонконга стал более консервативным в отношении ведения бизнеса с США, а также прилагает все усилия для диверсификации своих рынков и цепочек поставок. Этот процесс следует ускорить»,— приводит газета оценку ситуации представителя Ассоциации китайских производителей Гонконга в законодательном органе Джеймса Нг Вингка.

Наихудшим сценарием в городе называют дальнейшую эскалацию торговой войны, но в чрезмерный пессимизмне впадают, считая Дональда Трампа слишком непредсказуемым. Власти и бизнес должны сохранять спокойствие и быть готовыми адаптироваться к изменениям, полагают в ассоциации.

20 февраля Верховный суд США признал незаконными действия Дональда Трампа при введении импортных пошлин под предлогом борьбы с торговым дефицитом и наркотрафиком. В ответ он тут же ввел новую 10-процентную импортную пошлину на товары всех стран на 150 дней, а на следующий день повысил ее ставку до 15%.

Эрнест Филипповский