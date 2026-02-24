«Коалиция желающих» создала штаб для подготовки к отправке военных на Украину

«Коалиция желающих» сформировала штаб, который займется подготовкой к развертыванию сил на Украине после достижения мирного соглашения. Информация опубликована на сайте правительства Великобритании.

«Уже функционирует штаб численностью 70 человек, а подготовка к размещению британских войск поддерживается финансированием в размере 200 млн фунтов стерлингов из бюджета правительства»,— указано в сообщении.

Кроме того, британские власти объявили о новых мерах поддержки. Украинские летчики начали обучение на британской авиабазе для получения квалификации инструкторов. Также Великобритания занимается обучением медицинского персонала на Украине.

Ранее власти Великобритании сообщали, что на модернизацию британской бронетехники и снаряжения для миссии на Украине выделено 200 млн фунтов. По информации Telegraph, страна готова разместить до 7,5 тыс. военнослужащих после достижения соглашения о прекращении огня между Киевом и Москвой.